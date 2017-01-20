葉倫：意外與川普動向恐影響利率政策

我要評比

美聯準會主席葉倫（Janet Yellen）今天表示，世界經濟存在的「意外事件」，以及美國準總統川普（Donald Trump）政府尚未明朗的支出政策，皆是影響美國利率政策的潛在因素。

法新社報導，在川普就職前夕，葉倫僅在她準備的17頁演講稿中的最後1段，提及這名未來總統的可能政策，內容與她先前的說詞類似。

葉倫在加州史丹佛大學經濟政策研究院（StanfordInstitute for Economic Policy Research）演講時說：「我會提到財政政策改變的潛在可能，將對經濟展望與適當的政策方向造成影響。」

「然而，在此當時，這類改變的規模、時間與內容，目前都不確定。」

這番談話呼應她昨天在舊金山的類似陳述，當時她指出，央行官員將「密切追蹤」川普政府盤算下的經濟政策改變。

川普已允諾大筆公共建設支出、企業減稅與解除管制。

葉倫在最新演說中則強調：「未來幾年，貨幣政策將視許多不同因素轉變，但財政政策只有1個。」

在她長篇大論解釋基準利率決策過程時，她同時說，對利率的走向，「全球成長的強度也是重要影響因素」。

葉倫示警，「意外事件的規模也會考量在內」，但她沒針對這句話詳細說明與全球展望的關連。（譯者：中央社許湘欣）1060120

(中央社)