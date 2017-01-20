兒未寫完作業父罰站 網友嗆要老師幹嘛

我要評比

俗語說：「子過父擔」，在中國大陸真有此事。陸媒報導，兒子沒寫完作業，父親代替罰站，少寫一題罰站1小時。不過，這樣的處罰方式引來不少批評。網友調侃，要老師幹嘛。

大陸東北網報導，張先生18日接到學校的一通電話，學校老師請他到學校去一趟。

張先生來到學校才知道，還有其他家長也來了，原來他們的孩子都沒有寫完作業，老師出了5道題，張先生的兒子只寫完3道題。

老師提出讓家長來到現場，接受懲罰，每道題罰站1個小時，按照規定，張先生要替兒子罰站兩個小時。

張先生是一名單位的科級幹部，哪受過這樣的「待遇」，站在走廊裡，他感到無地自容。後來老師開恩，讓張先生站了1個小時，就讓他回家了。

對於老師讓家長代替兒女懲罰的方式，網友認為，這種行為不可取。一名網友說：「如果那樣要老師幹嘛呢？把老師都下放了吧，國家實行家長教育制度吧！」。

還有網友說，老師應與家長溝通，針對孩子的性格、特點進行教育，「這學校和老師太猖狂！」1060120

(中央社)