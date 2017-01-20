陳建仁：勞保費率調升到18％ 至少要10年

副總統陳建仁（圖）20日在總統府新聞中心舉行「年金改革有關勞工部分說明」記者會。(中央社)

副總統陳建仁今天上午召開臨時記者會澄清，陳建仁表示，年金改革草案中建議方案是，勞保費率從現有9.5%調到18%，至少要10 年時間才會調到這裡，何況112年檢討，若沒有辦法改進，才會每年調升1%直到18% 。「大家不要太緊張。」

此外，對於媒體報導，勞保費率每年調升0.5%資方要支付500多億的錢；陳建仁表示，這是錯誤消息，根據估算，若從目前9.5%增加到10%，增加0.5%，資方會增加負擔金額是95億元；而目前勞（工）資（方）政（府）比例還是維持目前勞方是20%、資方70、政府10%。

陳建仁今天指出，今天報導在勞保部分，有些必須澄清的地方，第一是有關費率調整，建議年金改革建議方案中，是從調整決定開始，每年調升0.5%，到112年時將勞保跟勞退合在一起檢討，若無法找到更佳方案時，每年調升1%一直到上限的18%，一直到107 年到18%為止。

他說，要從現有9.5%調到18%，實際既使要調，還要有10 年時間才會調到這裡，何況112年還要做一次檢討，大家不要緊張，沒有要在很短時間內要把9.5%增加到18%；「就是107年起，每年調升0.5%，112年檢討，若沒有辦法改進，才會每年調升1%直到18% 。」

此外，媒體報導，目前勞（工）資（方）政（府）比例，勞方是20%、資方70%、政府10%，被改成勞資各50%．陳建仁說，這是完全錯誤的，建議方案沒有要改變這三方比例，目前是維持的。

他指出，大家所關心是，若每年調整0.5%，對勞工的影響是如何？按照現在投保薪資3萬元來看，每個月增加的保險費是增加30元，一整年增加360元，目前勞工每個月是繳570元，變成每月要繳600元。

報導還指出，若每年調升0.5%資方要支付500多億的錢，陳建仁說，這也是錯的，根據估算，若從目前9.5%增加到10%，增加0.5%，資方會增加負擔金額是95億元。現在規劃每年資方每年增加95億，政府納入200億，政府為了增加0.5%付出33億，政府一共付出233億，資方只付出95億，這可使勞保基金用盡的時間從原本116年延長到125年。

陳建仁表示，這個調整是循序漸進、大家都可以承受的，而且這個案子也跟十大工會聯絡，工會團體都同意此案；與六大工商團體聯絡，四個工商團體表示將在國是會議表示意見，另外兩個團體表示可以接受。

勞動部長郭芳煜表示，外界懷疑勞工會「多繳、少領、晚退」，其實這3個情形在勞工部分都不會發生。第一、有無多繳？以0.5%來計算，1個月增加30元；第二、有無少領？因為所得替代率1.55%是沒有變動，所以少領也不會；第三、晚退更不會，因為原來沒有修正前，就是從2018年開始，每2年要增加1歲，直到65歲。

(中時)