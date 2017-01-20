前檢察官井天博「水哥」收賄165萬元被起訴

因案棄保潛逃、綽號「水哥」的前檢察官井天博，被查出於2009年間，涉在一宗毀損債權案件中，收受賄賂165萬元。高雄地檢署偵結，依貪汙、洩密等罪起訴井男，居中牽線的黃姓律師也因共同被告，遭貪汙、偽造文書起訴。

「水哥」因涉貪、改名井樹華，2015年底脫產、棄保潛保，雄檢在他落跑前夕，接獲嘉義縣調站報告，指他在2009年間一宗毀損債權案件中涉嫌收賄，時任檢肅黑金專組主任檢察官王啟明、檢察官張志杰隨即介入指揮偵辦。

當時台灣金融資產服務股份有限公司辦理某鋼鐵公司不良債權標售案，王姓、吳姓男子以貿易公司名義投標，並於2009年5月22日以1億9300萬元得標，並先後支付押標金及履約保證金3860萬元給銀行。

王男因懷疑鋼鐵公司邱姓負責人疑將法院查封的機具、設備隱匿或變賣，擔心履約後蒙受損失，於是解除標案合約。因3860萬元被沒收，王男等人決定向仲裁協會聲請仲裁，並向高雄地檢署提起毀損債權告訴。

王男等人原透過呂姓報社記者找上黃姓律師委任，黃男說他有認識的檢察官可打通關，但須額外支付200萬活動費，但黃得手50萬元後卻沒更進一步消息，王男等人於是又透過呂男找上水哥，並表示願意支付「活動費」150萬元。

井男與呂男在2009年7、8月間碰面後，答應幫忙起訴，但要加收15萬元分案費，王、吳等人答應後，遂透過呂於同年7至11月間，在高雄國賓附近卡拉OK店樓下、高醫對面速食店及威尼斯大樓樓下，分別交付15萬、50萬及100萬給井男。

井男收錢後，於2009年11月火速偵結起訴鋼鐵公司邱姓負責人，王、吳取得起訴書後，立即在仲裁程序中，主張對方確有隱匿或違法出售機具，仲裁庭因此作出判斷，認定聯貸銀行應還給王男公司2361萬元及利息。

(中時)