學測國文中偏易 一把青、琅琊榜、寶可夢都入題
大學學測今天登場，第一節考的是國文科，高中老師分析，今年考題活潑、靈活，結合了不少文化時事和流行用語，包括電視劇一把青、琅琊榜、手機遊戲寶可夢都有入題，且跨領域題目增加，今年出了科普素材，整體難易度「中偏易」，但仍具有鑑別度。
中山女中老師李明慈分析說，考題非常靈活活潑，結合流行用語和文化時事，譬如，第2題用文化藝術相關時事考改錯，出現了電視劇一把青、莎士比亞逝世4百週年、巴布狄倫獲得諾貝爾文學獎等內內容；第7題結合電視劇琅琊榜考閱讀理解能力，第22題融合寶可夢的流行現象，分析流行詞彙如秒殺、神回應等修辭趣味。
此外，今年特別的是，選擇題有多題從文本選材到題目設計都有「跨界新風貌」，包括2大題組都考出科普素材，運用心理學分析古典文本中人物的狀態，或是從科普文章考閱讀理解、以科普理論應用到古今小說人物上，李明慈認為，第8、9，12、13科普題組題，算是整份考卷中很有鑑別度的題目。
李明慈說，未來考題科普、跨領域的題目比例將越來越高，提醒考生，要更加廣泛閱讀各種領域的書籍，對理解和解讀有很大幫助。
入闈高中老師則分析，今年文言文試題佔52%，和白話文的比例相近，文本的取材多半以高中教材為基礎，有94%出自古文三十篇以及魯迅、賴和、琦君等現代文學作家的作品，考生只要精熟教材即可。
不過，整份考卷的文字數量超過7500字，閱讀篇章擴增為4組題組，是近5年來最多，入闈高中老師認為，考題更加側重考生的閱讀理解能力。
(中時)
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