綠委：反年金改革者 退休最少月領7萬
民進黨立法院黨團書記長劉世芳今天說，多名抗議年金改革代表，退休後每月可領新台幣7萬至12萬元不等退休俸。民進黨立委鍾孔炤說，對照勞工平均領1.6萬元，情何以堪。
民進黨立委劉世芳、段宜康、鍾孔炤、李麗芬上午在民進黨立法院黨團共同召開記者會。
劉世芳說，召開記者會就是要呼應副總統陳建仁昨天提出的各項年金改革方案。她說，很遺憾看到絕食抗議年金改革的代表，質疑他們是否能代表所有軍公教人員。
她說，抗議年金改革的代表之一、全國公務員協會理事長李來希，如果以年資30年、職等12等、加上18趴，退休後每個月可領到9萬元；監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南退休後，以年資30年、650薪點算，退休後每月也可領7萬至8萬元。
她表示，絕食代表6至7人，退休後每年可能要領走國家600萬元的年金，呼籲民眾看清楚他們反對年金改革背後的動機。
劉世芳說，日前已經確定年金改革在軍人部分另外計算，但退役將領吳斯懷、胡筑生還是大力抨擊年金改革，但他們每人退休俸每月高達12萬元。
她說，吳斯懷還曾多次到中國參與統戰活政治場合有媚共言行，還有臉出來反對年金改革，令人感到不齒。
劉世芳還送給這些反對年金改革者一副春聯，「反對改革 一哭二鬧三上吊 死抱退俸 四亂五賴六絕食」，橫批則是「月領七八九十萬」。
鍾孔炤說，勞工在這次年金改革聲音最小、但人數卻是最多，但聲音小不代表沒有不同的意見與看法。他說，勞工這幾年來已經延退，如果提早提領的話，提早1年要扣4%、5年要扣20%的退休金，是最早被改革者。
他說，勞工的勞保年金平均領1.6萬元，對照領到7、8萬元的軍公教人員，勞工朋友情何以堪。他表示，勞工朋友要求的是公平與正義。1060120
(中央社)
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