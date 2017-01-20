三星下週公布Note 7起火原因

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三星電子今天宣布，將於1月23日公布智慧型手機Galaxy Note 7過熱與起火原因。

法新社報導，行動通訊事業部總裁高東真表示，相關內容將透過即時影音，同步在其網站以中文，英文與韓文播放，仔細說明調查結果。

對三星這家世界最大智慧型手機製造商來說，Galaxy Note 7可說是個可恥的失敗。在無數的過熱與爆炸起火的報告出爐後，三星先召回，最後放棄生產這款手機。（譯者：中央社許湘欣）1060120

(中央社)