美上將：中國潛艦在印度洋活動是大問題

我要評比

美軍太平洋司令部（ United States Pacific Command）司令哈里斯上將（ Admiral Harry Binkley Harris, Jr.）這星期三說，美國和印度兩國海軍定期互通情報，分享中國潛艇在印度洋活動的情況；他並稱，印度應該擔心中國在該地區的影響力。

美國之音20日報導，哈里斯星期三對《印度快報》說，美印正在密切合作，美國正在幫助印度提高監控這類活動的能力。哈里斯說，中國潛艇在印度洋的活動是個大問題。

在加強聯合監控合作方面，哈里斯強調了美印兩軍簽署三項重要協議的必要性，一項是《通訊兼容與安全協議》，另一項是《後勤交流備忘錄協議》，第三項是《區域情報和服務合作協議》。哈里斯指出，簽署了這三項協議，美印兩國就會確保情報的分享，確保區域數據分享。

報導指出，美印軍事合作近些年不斷擴大。美、印、日去年6月在西太平洋舉行的「馬拉巴爾-2016」聯合軍事演習，更是引發國際關注。

(旺報)