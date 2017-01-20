傳聞多 桃市府24日公布機捷正式通車時間

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機場捷運通車時間頻傳，桃園市政府今 (20)日表示，桃園大眾捷運公司將於24日宣布試營運1個月的規劃方案及正式通車的時間。

桃園市政府強調，要完成履勘小組的8項營運前改善事項，交通部才能核定營運許可，有關北捷局猜測2月10日正式通車的說法可能造成外界誤解，因機捷通車前有一個月的試營運期，目前暫定春節後、元宵節前啟動。

(工商)