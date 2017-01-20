為何批葉匡時？蔡正元：「太平間」用語不當

國民黨政策會執行長蔡正元20日上午接受廣播專訪，提到他與前交通部長葉匡時在臉書上「開戰」，他表示，葉匡時要批評洪秀柱他沒有意見，但說洪「把國民黨送進太平間」這種話用語不當，「不符合一個被國民黨提拔當交通部長的身分」。

蔡正元表示，他跟葉匡時沒有任何私人恩怨，但葉就任交通部長時，接受很多商人慶祝生日，「生日次數也實在太多了，我接到太多太多舉報」。蔡正元說，葉在立委之間人緣還不錯，「因為他很會伺候立法委員，我不是那麼容易接受伺候的人」，「我是覺得要端正官箴，一個當部長的人要謙卑，自己生日吃那麼多攤，整天臉色紅紅的，可能不宜，我就以立委身份對部長提出批評。」

蔡、葉兩人在臉書爭執點，是黨員的統計數字。蔡正元表示，「我認為葉匡時看到國民黨員的統計數字，以他的學問應該看得懂」，如果解讀錯誤應該是「一時失誤」。但他的用詞，不符合一個被國民黨提拔當交通部長的人。」

蔡正元更直指，馬時代提拔很多人當部長，這些人在黨內沒有苦勞也沒有功勞，雖然才識被馬英九欣賞，提拔當部會首長，「他們對國民黨可能沒有太深的感情」，批評起國民黨來「用語不當，令人很難接受」。

蔡正元指葉匡時，「你要批評洪秀柱我沒有意見，你為什麼要批評洪秀柱把國民黨送進太平間呢？」，因此他才回「馬英九用你這種人，民調才會進太平間」，他認為葉匡時「蒙受國民黨恩惠的人，用這種字批評國民黨，吃果子沒有拜樹頭」。

蔡正元表示，3萬人交黨費是指今年交黨費的人數，當時才1月7日，上班日才3天，而且一整年都能交黨費，「你當過交通部長的人，能3天收齊交通罰單金額嗎？」蔡正元更指，一群政務官湊在一起搞一個長風基金會，「好好做點好事，不要回過頭來，對不懂的事指桑罵槐，這是不夠格的事情」。

(旺報)