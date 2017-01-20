年金改革表態 施振榮：不變大家一起死

近期政府提出多項改革引起爭論，針對年金改革，宏碁創辦人施振榮今天表示，對於過去建構那些不能永續的機制，在面對時代的發展做出變革調整是必要的，否則就會變成輸家，大家要支持、各讓一步，但中間也需要緩衝、需要時間考慮，「如果我們不變，大家一起死」，變才能對下一代更有好處。

至於政府將調高勞保費、恐增加企業成本一事，施振榮則指出，「王道」就是要供創價值利益平衡，但平衡是動態且相對的，如果要用過去的思維、每個人都爭取最大利益，當然會有衝突，所以應一起探討可以相對接受的平衡點，經過時間慢慢調整，最重要的是要在好的機制下大家能共創更高的價值，才有更多空間分享。

他並表示，經濟發展的目的、要成功的筏價，就是工時減少、薪水提高，同時生活環境要變好，是成功自然的結果，因此成本的提高應是大家一同追求的，是一種成就感，每個人都要有考量到未來大家的努力是為了提高成本，創造更高的附加價值才有能力競爭，否則就會被淘汰，不過這是一個長期的目標，需要遠見、有機制才能達到，甚至於對那些短期無法面對這種衝擊的人，也要有輔導與緩衝的時間。

美國新任總統川普即將於台北時間今晚23：30舉行就職典禮，針對被視為影響全球經濟黑天鵝的川普上任，施振榮今天認為，川普喊出美國優先，這種思維和方法應該是一種目的而不能當成一種手段；手段是要能共創價值的方式，利他就是最好的利己，但如果每個人從利己的角度出發是無解的，必須要從利他的角度出發；以美國來說，要扮演世界領導者的角色，就要從怎麼樣對世界最好出發，最後的結果一定對美國最好，就像台灣要對整個人類有貢獻，台灣在世界上自然就會有更好的地位。

至於美國製造是不是必要的趨勢、最後的解答現在還不知道，台灣自己要有方法來應變這個問題，最重要的是在世界上各種不同的分工裡，台灣要定位在不可被取代的角色，像半導體的製造、設計能力，台灣在全球分工裡就站很關鍵的一環，所以台灣灣如何不斷掌握一些人類關鍵、不可或缺的發展價值，是最重要的。

(工商)