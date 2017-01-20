壽卡驛站復活 春節期間也開放

壽卡鐵馬驛站已整修完成，預計25日開放，農曆春節期間也不打烊。（屏東縣政府提供）

自行車好福氣，壽卡驛站農曆年間也開放！位於屏東與台東交界的「壽卡鐵馬驛站」是鐵馬車友必到訪打卡地點，去年11月中旬屏東縣政府爭取300萬元經費改善設施，歷經2個月整修，將於25日重新對外開放，且春節期間每日服務不間斷。

循199線方向，騎著單車往內文、牡丹方向會被沿途兩旁筆筒樹及滿地野薑花美景相應而成的林道包圍，加上偶吹來的沁涼微風，而受到自行車友的歡迎，還能到前身是屏東縣警局壽卡檢查哨的壽卡鐵馬驛站休憩，是知性又自然的遊程。

因此旺季時，壽卡驛站一天可達500人次湧進這裡拍照留念、加水、為輪胎打氣，但因設備老舊，縣府向觀光局爭取特色加值計畫補助經費300萬元進行整體設施改善，增加公廁與空間改善，從去年11月14日關閉至今已2個多月，25日將重新對外開放。

縣府觀光傳播處表示，壽卡鐵馬驛站為鐵馬騎士路經南迴公路必經的地點，因地處南迴公路最高點，不少鐵馬騎士更視為挑戰的打卡點，經重新整修後的驛站將提供更大的休憩容納量，也改善驛站內的設備及動線，讓遊客及單車客耳目一新。

觀傳處強調，壽卡鐵馬驛站除了在農曆年前開放外，春節年假期間亦每日開放，服務遊客及車友，誓言成為環島南台灣車友最友善驛站。

(中時)