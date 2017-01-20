傳有機會入閣 林聰賢：沒有耶

我要評比

被媒體問及是否可能在春節後入閣的宜蘭縣長林聰賢今天表示，「沒有耶」，謝謝大家關心，相信都是媒體非常關心，反正都是在做為民眾服務的事。

林聰賢日前陪總統蔡英文訪問中美洲，行前外界就傳聞可能藉外交訪問，為春節後入閣見習與準備。

林聰賢上午在立法院受訪表示，謝謝大家，他只是要建議中央政府採納地方政府建議，台灣東部爭取快捷鐵路。

媒體追問，春節後是否有機會入閣？他說，「這你不能問我」。1060120

(中央社)