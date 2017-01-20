監督盟有點擔心被開槍 孫友聯：謠言

年金改革國是會議22日將於總統府登場，監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南今天被問到，是否擔心政府對陳抗民眾開槍？黃耀南說，有點擔心；年改委員孫友聯說，不需要傳謠言。

年金改革國是會議22日將於總統府登場。副總統陳建仁昨天公布年金改革草案版本，包括優惠存款18%最晚分6年全數歸零；設計年金年資可攜帶制度，跨職域就業有保障。

國家年金改革委員會葉大華、孫友聯與監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南今天接受廣播節目專訪。

主持人問到，網路謠傳政府會對陳抗民眾開槍，監督年金改革行動聯盟是否會擔心？

黃耀南說，如果以現在的部署，會有點擔心，但台灣是民主國家，應該不至於，但把維安提高到國安層級，若擦槍走火怎麼辦？

孫友聯則說，他對台灣非常有信心，「絕對不會發生這樣的事情」，他也說，網路謠言不需要這樣傳，他看到（網傳謠言）有點傻眼，「難道大家心裡都活在戒嚴時期的陰影？」

黃耀南雖身為監督年金改革行動聯盟召集人，但從未參加過年改座談會，遭外界質疑憑什麼反對年改？對此，黃耀南解釋，他沒被邀請過去參加，但這20場座談都有看直播，他們也開了很多次記者會。

另外，對於22日將召開的國是會議，孫友聯認為，議程變成一天有點可惜，濃縮大家討論的時間，也許節奏要更快一點，盡速把方案明確提出，才能讓社會進一步確認討論。1060120

(中央社)