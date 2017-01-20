屏東好天氣 學測考生考得高興
大學學測第1天，南台灣的屏東好天氣，溫度約攝氏23至25度，上午第1節考國文，在好天氣下，多數考生都有好心情。
學測屏東考區有3369人應考，分3個分區，第1節國文缺考37人。且有零星考生沒帶准考證，目前已知有1名考生沒帶相關證件，無法補發准考證，雖進試場應考，但將會被大考中心扣分，至於有多少考生沒帶准考證，負責試務的屏東大學至截稿時間仍在統計中。
屏東今天上午好天氣，出大太陽，但不太熱，上午9時後，室外溫度約攝氏25度，室內約23至24度，考生在舒爽的氣溫下應考，走出試場個個有說有笑，看起來心情不錯。
第1節考國文，考生提前交卷的極少，多數考生都是在鈴響後才出試場，記者訪問包括國立及私立高中考生，都認為國文題目難易適中，比學校模擬考好考，但選擇題較難，選項類似，如果不用心思考，容易被騙。1060120
(中央社)
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