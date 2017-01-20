學測國文跨界考題增 均標可望提高
大學學測今天首日考試，第一科考國文，台北市教師團隊表示，今年跨界考題增加，可能成為未來命題趨勢，整體試題難度比去年容易，預估均標可能提高。
台北市高中國文科教師團隊表示，今年學測國選擇題很活潑，結合文化時事和流行用語，例如電視劇「一把青」、「瑯琊榜」，美國歌手巴布狄倫獲得諾貝爾文學獎、莎士比亞逝世400週年，另外也結合寶可夢流行現象，分析「秒殺」、「神回應」、「天菜」、「囧」等流行詞彙。
試題從文本選才至題目設計都有跨界新面貌，國文科教師團隊指出，試題涵蓋科普素材、科普閱讀、心理學分析、藝術鑑賞等領域，將閱讀常識運用在跨界領域中，由於明年學測選擇題和非選擇題將分開考，而閱讀能力會強調兼具理性與感性，科普素材可能增加，未來這類題目將成為趨勢。
今年2題有疑義，國文科教師團隊表示，第19題C選項詩作中「信手揮」、「若有」等詞語，看不出是否對應考題「強調畫作逼真」，選項應該再審酌；23題B選項出自「三國演義」曹丕篡漢，但選項中「帝泣謂......幸留殘喘」，與考題「表達善意，以求達到良好互動」也有落差，選項應該再審酌。
國文科教師團隊表示，今年題目看似容易，但必須仔細閱讀，雖然不會故意刁難考生，但將課內知識應用到課外領域上，考生也要多加思考才能解題，整體難度比去年容易，預估均標可能會提高。1060120
(中央社)
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