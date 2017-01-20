年金改革 蔡正元：政府很難溝通

中國國民黨政策委員會執行長蔡正元今天針對年金改革表示，國民黨立場很簡單，就只是要政府多跟民間團體溝通，有起碼的共識，但政府真的很難溝通，且處理過程太粗暴。

蔡正元今天上午接受電台媒體專訪時說，政府財政不好，大家共體時艱，軍公教不會跟政府計較，但政府處理過程太粗暴。總統蔡英文不是說要溝通、溝通、再溝通嗎？國民黨立場很簡單，就只是要政府跟民間團體都溝通，有起碼的共識。

他說，政府很難溝通，日前幾個年輕國民黨工跑到勞動部，請勞動部解釋，國民黨工有參加勞工保險，受勞動基準法規範，是不是勞工？勞動部至今不敢說明。

蔡正元表示，副總統陳建仁可能就年金改革跟某些人溝通好，但那些人不代表所有軍公教，還要多溝通，但政府溝通過程是個問題。

另外，他說，原本要辦在國際會議中心的國是會議，因為怕抗爭，地點一改再改，最後乾脆搬到重兵雲集的總統府，政府這樣的作為是想溝通嗎？

蔡正元表示，民主進步黨如果要在立法院用多數暴力通過年金改革，國民黨也沒辦法，但蔡總統須對所有結果負起所有責任。1060120

(中央社)