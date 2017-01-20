國作文「關於經驗的N種思考」師：「易寫難攻」

今年國文作文考「關於經驗的N種思考」，要考生舉例說明經驗沒有好壞之分，端看事件的性質、發展和看待角度。（余祥翻攝）

今年國文作文考「關於經驗的N種思考」，要考生舉例說明經驗沒有好壞之分，端看事件的性質、發展和看待角度，高中老師認為，此題「易寫難攻」，考生可舉出很多生活中的例子，從校園生活比賽、社團等下筆，但要拿高分，就一定要提出反思和批判的看法。

成功高中老師李仁展說，此題考生的舉例範圍廣，最簡單就是從校園生活下筆，如社團、學科比賽、體育競賽等經驗，也可擴及到新聞事件，譬如沒有政治經驗的素人高票當選，證明人們渴望改變，或是光復高中事件顯示人們無法從歷史經驗中得到教訓等。

不過，李仁展認為，寫的出來跟寫的好是兩回事，想要拿高分一定要反省對經驗的看法，加以批判，發展出獨特的看法，他認為，舉例時若舉可以同時兼顧到經驗好壞和有無的例子，就像一個「多面鏡」呈現不同面貌。

李仁展以演講比賽的經驗舉例說明，國中時雖然沒有經驗，但努力準備，因此在比賽中得到好的名次，升上高中後，卻仗著曾得名，意外輸給原先不如自己、但默默累積經驗的人。

從此經驗，就可以帶出反思，探討雖然經驗可讓人更有自信，但也可能帶來驕傲和懈怠，因此在累積經驗的同時，也要拋開這些錯誤心態，歸零、不忘初衷，才能把經驗發揮最正面的價值。

(中時)