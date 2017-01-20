劉德華含淚養傷 傳醫藥費破千萬、過年前出院

劉德華被拍到下飛機時右眼角含淚。（圖／取自《on.cc東網》）

華仔天地宣布年初二團拜取消。（圖／翻攝自華仔天地官網）

劉德華目前在養和醫院休養。（圖／中時資料照片）

天王劉德華（華仔）18日驚傳在泰國拍廣告時墜馬，隔天凌晨搭醫療專機返港，目前人在養和醫院休養，港媒報導，劉德華剛下飛機時，被拍到右眼角含淚，或許是自責讓親友擔心，粗估他這次醫藥費高達500萬元港幣（約2036萬台幣），而光搭專機費用就需超過百萬港幣。

據《on.cc東網》報導，劉德華入院後被安排住進院中高層套房，經過初步詳細檢查後，暫時不用動刀，但醫師建議需留院觀察，然一向傳統的劉德華喜歡過農曆年，也不希望朱麗倩在家裡和醫院間奔波，因此華仔已開口要求醫師評估，若經許可，有望在過年前出院，也方便妻子照顧。

而劉德華下半年將有三部電影上映，分別是《拆彈專家》、《熱血合唱團》、《俠盜聯盟》，另一部《追龍》則還剩錄音工作未完成，如今因傷，這四部的宣傳工作可能將取消，今年開唱計畫恐無望，而「華仔天地」官網昨(19日)也宣布，考量到華仔病情，固定舉行的年初二團拜活動正式取消，並說：「為免您們擔心，華仔都聽您們的！」

而導演杜琪峯昨現身寰宇集團30周年晚宴，透露有致電問候劉德華，「聽聞是沒大礙」，他暫時不會去探病，想讓華仔好好休息，黃秋生則表示有傳訊問候對方，說：「希望他沒事，他是不死身」。

(中時電子報)