水利署與台電攜手 新建鯉魚潭水庫景山水力發電廠

圖說：經濟部水利署今（20）日在經濟部常務次長楊偉甫（左5）等人見證下，與台電共同簽署鯉魚潭水庫景山水力發電廠合約。（圖／水利署提供）

為積極配合政府政策推動太陽光電及水力發電，經濟部水利署今（20）日與台灣電力公司共同簽約新建「鯉魚潭水庫景山水力發電廠」，預計109年正式運轉，可提供每年約1,400萬度的發電量，相當於4,000戶家庭所需，為台灣挹注新的潔淨能源。

水利署已針對所主管水庫及水域，在不影響水源供應及防洪安全情形下，加強評估及推動水力發電及太陽能系統，為我國能源及環境善盡心力。

該項合約今（20）日在行政院中部辦公室執行長方昇茂、副執行長吳宜臻、經濟部常務次長楊偉甫，及水利署副署長鍾朝恭等人見證下，由水利署中區水資源局長陳弘凷與台灣電力公司總經理鍾炳利共同簽約新建「鯉魚潭水庫景山水力發電廠」，為台灣挹注新的動能。

鍾朝恭表示，景山水力發電廠，將在不影響水庫安全及既有用水人權益的前提下，由水利署與台電公司分別就供水與發電專業共同合作推動。該電廠利用約81.7公尺的高度落差、以每秒5.5立方公尺的水流量，經910公尺長的壓力鋼管，銜接地面電廠，發電後的水再供應鯉魚潭水庫原用水人，不浪費一滴水資源。

水利署強調，該電廠為採用遠端操作的智慧管理水力電廠，預計109年正式運轉，可提供每年約1,400萬度的發電量，相當於4,000戶家庭所需，每年可減少近7,200公噸的二氧化碳排放量。

水利署指出，台灣能源98％，是依賴進口且電力無法由國外支援，在全球資源有限下，為提高自主能源占比，及減少對環境的危害，有必要全力推廣再生能源政策。

(工商)