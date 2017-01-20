不滿4歲男童尿床 狠父痛毆致死埋屍化白骨

白姓狠父6年前不滿4歲兒子尿床、哭鬧，竟出手毆打腹部、猛勒頸部、重摔在地致死，更為掩蓋罪刑棄屍荒山產業道路，直至去年屆齡讀小學才曝光，警方登門逮人，白男才自白供出藏屍地點，但早已化為一團白骨。日前基隆地檢署偵結，依傷害致死罪、遺棄遺體等罪起訴。

36歲白姓男子與妻子育有一子，兩人因涉犯刑案雙雙入獄，而幼子暫交由新北市社會局安置，直至父親出獄後，帶幼子搬離現居與女友同住，但因從事工地工作收入不定，而且租屋在外經濟壓力大，偶而會心情不佳，將怒氣轉嫁哭鬧的稚子。

白男2011年返回租屋處後，發現4歲男童尿床又哭鬧，一時心生憤怒，竟抱拳狂毆腹部，再將男童舉起並勒住頸部，旁邊女友發現出言阻止「不要這樣」。

豈料，狠父不聽規勸還將兒子重摔地板上，甚至強迫站立需要邊原地踏步，邊喊「一、二、一、二」等軍事化訓練。男童照做卻突然昏倒，女友目睹施暴全程急要求把男童送醫，反遭男友毆打。

白男替幼子做完CPR急救後，便將他擺放床上棄之不理，隔日下午就發現男童氣絕身亡，還為了掩蓋罪刑將男童屍首用棉被包裹放置機車墊，載去基隆山間無人的產業道路丟棄，旋即轉頭離去。

直至2014年男童到了讀小學年齡，卻遲遲未入學被社會局察覺異狀，報請警方協尋才發覺男童失蹤多年，最後警方在去年5月突破白男心房，自白犯行並供出棄屍地點，而警方在荒煙漫草山坡地開挖，最後找到男童遺骨。

(中時)