車故障被當酒駕 王世堅：酒測值0

台北市議員王世堅因車輛故障停在路中間，卻被民眾投訴疑似酒駕。王世堅今天拿出餐廳發票及酒測單，他說，不曾酒駕，且還主動要求酒測，酒測值為0，但因媒體在拍，就再做1次。

媒體報導，王世堅19日深夜駕車回家時，因車輛故障停在路中間，路過民眾以為他發生車禍，但因警方沒做酒測，就把他帶離現場，民眾懷疑員警包庇王世堅酒駕，於是投訴媒體。

王世堅20日接受媒體聯訪，他拿出當天的到連鎖餐廳吃飯的收據和藥單，以及他自行要求警方酒測的酒測單，王世堅說，自己是公職人員，更體認該有的社會責任，不可能喝酒或肇事，是主動要求到派出所酒測。

王世堅表示，民眾認為議員或官員耍特權，但在眾目睽睽下，且現今手機隨時都可錄影，不會有公職人員敢耍特權。

媒體詢問，當從派出所離開時，發現有記者在拍的感受，王世堅說，心情很難過，從來沒有酒駕過，很少喝酒，除非有應酬；民眾很熱心，可能是認為「那是議員」才報警，身為公職，按規矩處理狀況，「我車子不能壞掉嗎」。

王世堅表示，當天在議會加班且家中有車庫，所以不需司機加班，但因最近是尾牙期間，有民眾可能覺得議員去參加尾牙場合，聯想到酒駕，且警員也告知有很多民眾打電話檢舉，所以主動要求警員進行酒測，因為事後再講，「跳黃河也洗不清」。

他說，車子壞掉時，旁邊有很多民眾圍觀，「我也不懂為何民眾要圍觀，可能是看到我吧」，把事情講清楚就好，車子忽然故障，沒有妨礙到任何人，但員警透露有檢舉人在旁，所以自己主動要求酒測，「長這麼大，頭次做酒測」，且酒測值為0，離開派出所時又遇到媒體，所以找記者進入派出所再做一次酒測，酒測值仍為0。1060120

(中央社)