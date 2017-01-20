強化飛安 紅眼航班不得連續派遣超過3次
空中飛人工作條件也要提升，民航局今天表示，為提升飛航組員疲勞管理，已修正飛航時限，未來執勤期間連續28天不得超過190小時。另外，紅眼航班派遣限制也不得連續超過3次。
近年興航發生兩次空難，華航空服員罷工，引發社會關注空服和機組人員疲勞工作問題，民航局今天表示，為提升飛航、客艙組員的疲勞管理，已邀集相關團體召開8次公聽會，將修正航空器飛航作業管理規則。
民航局表示，修正後組員如執勤連續28日不得超過190小時，其中包括會議、訓練、飛航中輪休、地面停留等時間，相較勞基法每月30日工時約230小時更嚴格，另外，紅眼航班派遣限制也不得連續超過3次。
另外，考量飛行組員作息生理時鐘，飛航組員執勤限度從上午報到的14小時，逐步遞減到凌晨報到的飛航執勤限度9小時；另外，組員在飛航執勤前或後必須至少休息11小時，若飛航區域時差4小時以上，則至少應休息18小時。
民航局舉例，以桃園大阪來回的航班，以A330機型派飛，若是組員在凌晨4時10分報到，最少飛機上應有8名空服員和2名飛航組員，飛行時間加上地停時間共9小時55分，符合執勤10小時內限制，飛後至少得休息11小時。
民航局表示，航空器飛航作業管理規則已經修正，待法制作業完成後公告實施。1060120
(中央社)
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