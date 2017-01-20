傳將遭撤換 林奏延：按步調改革

媒體報導衛生福利部長將換將，衛福部長林奏延20日說，改革難免得罪人，但不管在醫療改革或長照，只要對的事情就要義無反顧去做。至於換將，「按自己步調做事」。中央社記者陳偉婷攝 106年1月20日

媒體報導衛生福利部長將換將，部長林奏延今天說，改革難免得罪人，但不管在醫療改革或長照，只要對的事情就要義無反顧去做。至於換將，「按自己步調做事」。

媒體19日報導，黨政高層透露，「長照十年計畫2.0」是未來衛福部重中之重任務，高層有意借重宜蘭縣長林聰賢過去率全國之先推行長期照顧服務成功的「宜蘭經驗」，出任衛福部長，力推長照及把關食安兩大要務。

中華民國醫藥衛生記者聯誼會今天中午舉行聯誼餐會，林奏延受邀出席，臉帶笑容、熱情和大家握手問候。他致詞時也表示，心情好，「非常歡喜」，還特地帶上紅色領帶，配合餐敘的熱鬧氣氛。

不過，林奏延話鋒一轉表示，最近有些不滿，有媒體說他「改革不力」，但他認真做改革，且是「沒有包袱的改革」，不管在醫療或是105年9月接手的長照政策，都認真、按照自己的步調做改革。

林奏延說，沒有包袱的改革，雖然得罪一些人，但如果5年、10年後看，發現是對的事情，「就要義無反顧去做」。

媒體訪問，報導傳林聰賢接任；林奏延僅說，「按自己的步調做事」。1060120

(中央社)