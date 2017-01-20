涉賣假球鞋 藝人歐定興遭訴

我要評比

在偶像劇「流星花園」飾演「青和」的藝人歐定興去年涉嫌賣假球鞋遭逮捕。台灣台北地方法院檢察署今天偵結，依違反商標法起訴。

檢方指出，歐定興去年10月間與網上買家約好在一間便利商店交易，一手交錢一手交付球鞋，但買家認為歐定興拿出的鞋子是假貨，報警處理。

不過，歐定興向警方供稱，鞋子是向上游批發商批來賣，他不知真假，自己是無辜的。1060120

(中央社)