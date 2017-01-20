副總統：年金草案 國是會議大家再討論

總統府昨天公布年金改革草案，但外界質疑，這些數字到底是怎麼來的？副總統陳建仁今天說，規劃時有不同版本，經過不同試算，找出現在版本，國是會議當中大家再來討論。

年金改革國是會議22日將於總統府登場，總統府昨天公布的年金草案。媒體質疑，相關數字究竟怎麼來的，包括勞保費率要從9.5%提高到18%，投保薪資採計要從60個月平均計算，調到180個月？

陳副總統說，當初規劃方案，有不同組合，例如，優惠存款18%，有人主張2年就要結束；針對不同方案組合，哪個比較容易被接受？對基金可以永續時間影響？經過不同的精算試算，才找出現在草案。

副總統強調，這是一個草案，可以在國是會議當中大家再來討論，詳細相關的數字，若有需要可以向大家公布。

副總統說，年金改革過程是循序漸進，若不改革，公教年金在民國119年、120年就會基金用盡；他也說，退休金與工作時的實質薪資，當然不會一樣。

勞動部長郭芳煜則說，勞保平均投保薪資採計期間，從60個月到180個月，並不是年金改革實施後就要一次到位，而是一年一年調整；已退休的人，不受影響；107年當年退休的，那年還是採計60個月薪資，108年時再加12個月、109年再加12個月，雖然是逐年提高，但年資也逐年在累計。

郭芳煜說，會受影響是較年輕的勞工，而這個制度實施後，勞工會在意老闆的投保薪資有沒有「以多報少」；未來這種剛開始投保薪資「以多報少」，最後5年「以少報多」的畸形狀況會愈來愈少，長期來講，勞保財務情況也會趨於正常。

另外，媒體質疑，公教人員退休金以「本俸兩倍」計算，隨著現職人員的本俸增加，退休公教人員退休金計算基礎也會增加；勞保退休金的基數卻是固定的，兩相比較之下，並不合理。

陳副總統說，以「本俸兩倍」計算退休金，最主要是因為公教繳交退休金就是用「本俸兩倍」計算，所以用「本俸兩倍」來推算未來退休的情況。

副總統說，未來，是以「退休那一年」本俸兩倍推算，還是以「領錢那年」的本俸兩倍計算，「這個部份實際上是可以討論」，以往會這樣做，是為了照顧公教人員，讓他們也隨著現在還在工作的人一起調薪的意思。

他說，也許這制度與勞保不一樣、不盡合理，「未來更詳細精算過程當中，可以進一步檢討，但是目前仍建議用本俸兩倍做為計算基礎」，然後逐步調整所得替代率，從75%調降到60%。1060120

(中央社)