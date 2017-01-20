籲建宜花東快捷鐵路 林聰賢：不能再等

宜蘭縣長林聰賢今天與民進黨立委共同呼籲，中央應盡快拍板定案，給宜花東一條快捷化鐵路，鐵路是最環保的交通建設，希望今天是行動的開始，讓新政府知道宜花東的共同心聲。

林聰賢上午與民進黨立委陳歐珀、蕭美琴、劉櫂豪以及鄭寶清共同舉行「給宜花東一條快捷化的鐵路」記者會。

鄭寶清說，在場的都是交通委員會委員，下會期一定給大家一個答案，且北宜快鐵經費只要新台幣300億元，將全心全意推動這條路線興建；陳歐珀說，北宜直鐵等太久了，東部人過去被中央政府忽視，這條鐵路就算現在定案到開始動工，也要15年後才能完成，民眾「不能再等下去」。

劉櫂豪說，沒有生活在東部很難體會鐵路運輸為何對東部民眾這麼重要，因不只是旅客交通工具，更攸關居民返鄉權益。台東到花蓮雖然完成電氣化，但還沒雙軌化，行車班次受到很大影響，但總統蔡英文已指示全力推動，盼能有個快速、容易買到車票的方式，讓花東居民能快速回家。

蕭美琴表示，雪山隧道太容易塞車，且東部鐵路一票難求，蘇花改108年通車後，花蓮也面對塞車問題，讓雪隧問題火上加油。與其塞在路上，民眾寧可搭火車，但火車運能也不夠，同時改善軌道建設是非常迫切問題，交通部提出北迴線三軌化，若再加上北宜直鐵，可兼顧各方需求，也是最環保的交通建設。

林聰賢表示，鐵路運輸是最好的綠色運輸，興建北宜直鐵絕對不是只為了開發，未來若交通委員會能形成共識，也會對交通部形成政策上的壓力，盼中央盡快拍板定案，「今天是行動的開始」，讓新政府知道宜花東的共同心聲，從長期永續觀點來看，便捷直線鐵路是國家政策要考慮，對東部運輸絕對有利，沒有時間再等待。1060120

(中央社)