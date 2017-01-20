黃復興併選 蔡正元：馬英九時代答應
國民黨先前因為黃復興併選問題引發爭議，後來決定從下屆（2021年）實施才暫時平息紛爭。國民黨政策會執行長蔡正元20日上午接受廣播專訪時表示，黃復興併選是馬英九擔任黨主席時答應黃復興黨部的。
關於國民黨本屆的選務改革，一是提前至520選黨主席，二是黃復興併入一般黨部選舉。蔡正元受訪時表示，選舉規劃他沒有參與也不知情，「那是秘書長的事」，但新聞稿他覺得不妥，解釋不清楚，因此加以修改，親自在記者會說明。
他認為，黨主席提至520選舉的改革，國民黨要給洪秀柱100分，他認為以前馬英九擔任黨主席時，任期明明4年，「老是要當4年1個月、4年2個月、甚至4年半，所以我們把它調回來正常任期」。
他說，中常委不滿的不是520選舉，而是反對黃復興併選案，「心裡不爽、就不來出席」，洪秀柱是根據議事組人員建議去處理，「純法律觀點沒錯，政治觀點不宜」。
蔡正元說，洪秀柱後來問他意見，他對洪說，主席不必要在議事程序去跟中常委爭執，好像在小事吵架；另外，黃復興黨部的問題，不一定要用馬時代的方法來解決。
蔡正元表示，四、五年前，黃復興黨部找當時的馬主席抗議，說為什麼我們20%的黨員，只能當10%的黨代表，「票票不等值」的問題很嚴重，馬當時允諾下屆再改革，但後來沒繼任黨主席。洪秀柱覺得既然已經答應別人了，就應該改革。
蔡正元舉例，這就像黃復興要「嫁」到一般黨部，「20個人過來要吃飯，只帶10個飯盒（名額）過來，人家當然要跟你吵架，你如果帶20個便當過來，別人就不會覺得被剝削，如果你帶30個便當過來，大家就鼓掌歡迎」，是因為排擠到原來的黨代表名額，才引發爭議。
(旺報)
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