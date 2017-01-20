Baby產後罩杯up 育兒計畫噴母愛

我要評比

Baby產後身材依舊纖細，看不出是才剛「卸貨」的新手媽咪。（圖／取材自黃曉明微博、達志）

黃曉明嬌妻Angelababy（Baby）17日順利產下兒子「小海綿」，夫妻倆喜升格當新手爸媽，昨（19日）Baby勾著丈夫出院，黃曉明以嬰兒籃提著寶寶，一家三口首現身，Baby產後依舊窈窕，上圍也激升。

Baby產後身材依舊纖細，看不出是才剛「卸貨」的新手媽咪，根據《新浪娛樂》報導，Baby產後罩杯激升，談到育兒計畫，Baby則表示日後會親自照顧兒子，並親餵母乳，談到「小海綿」藏不住滿滿母愛。

(中時電子報)