就職大典下雨不愁 川普：真假髮馬上知

川普今晚最後一次以美國總統當選人身分偕妻子梅蘭妮亞出席就職前的晚宴，還幽默表示不怕明天就職典禮下雨，因為「大家就會知道我是真髮」。

「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，川普（Donald Trump）在華府跑了一整天行程後，晚間將近9時出席聯邦車站（Union Station）晚宴，在副總統當選人彭斯（Mike Pence）介紹下，牽著梅蘭妮亞（Melania）上台。

川普西裝筆挺搭黑領結，梅蘭妮亞則穿一襲閃亮亮金色禮服。

川普在就職前最後演說中，興奮地談到明天即將登場的就職典禮。他除了感謝身邊最信任的工作人員、家人，也不忘酸一下大選手下敗將希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。

川普還開玩笑表示，如果就職典禮下雨，至少有關他頭髮能抗地心引力的笑話，也許就會到此為止。

他說：「可能會下雨，也可能不會。我不在乎，無所謂。如果真的傾盆大雨也沒關係，因為大家就會知道我是真髮。」

「可能會溼得一塌糊塗，但他們會看到這是我的真髮。」

川普在演說中唸了一長串內閣提名人選及口袋很深的金主，還保留一些時間特別感謝競選總幹事、即將擔任資深顧問的康威（Kellyanne Conway）。

康威被點名後害羞地上台，川普親了康威的手和臉頰後說「沒有她不入的虎穴」，還說「謝謝妳寶貝」，康威之後回到座位。

川普也一一提到他所有的子女，說蒂芬妮（Tiffany）「超棒」，還恭喜伊凡卡（Ivanka）選對丈夫。

川普談到35歲的伊凡卡時，拿自己與女婿庫許納（Jared Kushner）關係親密開玩笑。「我們觀眾中有個特別的人，工作非常認真，也嫁得非常好，這人就是我女兒伊凡卡。」

川普說：「我有點偷了她的丈夫。」

庫許納將不支薪地任職總統資深顧問，但職務細節目前所知甚少。川普透露，庫許納將能為中東帶來和平，「我感覺傑瑞德（庫許納）會做得很棒」。（譯者：中央社盧映孜）1060120

(中央社)