澳汽車衝撞行人3死20傷 目擊者稱聞槍響

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澳洲警方表示，墨爾本市中心今天發生男子開汽車衝撞行人事件，造成3人喪生、20人受傷。目擊者宣稱曾聽到槍響。

根據法新社和「每日郵報」（Daily Mail）網站，維多利亞省警官告訴記者，1名男子故意開車衝撞波克街（Bourke Street）購物中心的人潮，不過這起事件與恐怖活動無關。

警官說：「我能證實，我們認為這與南部地鐵區稍早一起持刀砍人事件有關。」他還說：「我們已將嫌犯逮捕。目前沒有進一步公共危險。」

報導說，目擊者在社群媒體上表示聽到槍響。

1名不具名目擊者告訴墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）：「他當時沒有停下來，行人紛紛逃開，而他就一直開，一路堵人。」

現場電視畫面顯示，一輛受損的紅車前門開啟，擋風玻璃破碎。其他照片顯示，似乎有一輛嬰兒車翻倒。（譯者：中央社盧映孜）1060120

(中央社)