受阻限韓令 韓劇師任堂26日在韓先播

去年5月已完成拍攝的由韓流明星李英愛和宋承憲擔綱主演的韓劇「師任堂，光的日記」，因為沒能衝破中國大陸的「限韓令」，最終決定26日在南韓國內先播出。

南韓媒體報導，SBS週三週四電視連續劇「師任堂：光之日記」將於26日晚10時首播，當晚將連續播放兩集。

此劇由尹尚浩執導、朴恩玲編劇，李英愛、宋承憲、吳允兒等主演。

「師任堂，光的日記」重新詮釋了朝鮮時代師任堂申氏的一生，講述了天才畫家師任堂（李英愛飾）的藝術精神以及不朽的愛情故事。

李英愛在劇中1人扮2角、飾演以韓國美術為專業的大學講師和申師任堂兩個角色，在偶然發現了申師任堂的日記和美人圖中的秘密後，層層揭開事實，為觀眾展現往返於過去和現代的精彩故事。

宋承憲在劇中將飾演李謙，雖然擁有自由的靈魂，但是卻處在家庭的嚴格壓抑之下，在遇到申師任堂之後，他的人生發生了變化。

報導引述SBS相關人員表示，由於週四首播，經多方考慮後決定26日當晚連播兩集，「師任堂，光的日記」情節緊湊，觀眾很快便會陷入精彩的劇情當中。1060120

(中央社)