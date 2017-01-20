印尼富商：與川普合作開發案無利益衝突

川普將就任美國總統，他的印尼好友華裔大亨陳明立表示，他和川普的合作開發計畫早在川普決定參選美國總統前就敲定，沒有利益衝突的問題。

51歲的陳明立（Hary Tanoesoedibjo）擁有印尼媒體集團 Global Meidacom，以及兩項與川普有關的綜合開發計畫，分別是位於峇里海岸、占地100公頃的六星級豪華度假村，以及在首都雅加達市郊的高爾夫球樂園。這兩項計畫主要由川普的子女負責。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）引述外電報導，前往美國參加川普就職典禮的陳明立18日在紐約曼哈頓（Manhattan）受訪表示，自從川普決定競選美國總統後，他和川普沒有增加任何在印尼的投資項目，他認為這沒有利益衝突的問題。

陳明立說，利益衝突是指川普勝選後，如果他和川普決定增加更多的投資合作計劃，那才有利益衝突的問題。

他進一步說明，他和川普的合作計畫早在2015年初就簽訂合約，是在川普勝選之前。

川普曾說過，當他就職後，他的公司不會增加任何新的海外投資計畫，他的兩個兒子會代替他，經營公司。

陳明立表示，他已和川普的兩個兒子見過面了，雙方討論印尼度假村的進展，川普的兒子小唐納（DonaldTrump Jr.）預計今年夏天再來印尼。

此外，陳明立不認為在川普執政團隊下，美國和印尼的關係會改變。他說，當美國力抗諸如中國等大國之際，可能會創造一種情勢，即大國會轉移投資重心至他處，很有可能就是印尼。

陳明立先前表示，有意考慮參選2019年印尼總統。他說，印尼人民需要一位真正能解決問題的總統。至於何時宣布參選印尼總統，陳明立說，川普的勝選給他很大的激勵，他會在明年底前決定是否角逐2019年印尼總統大選。

他說，或許有一天，他會致電川普尋求提供建議。1060120

(中央社)