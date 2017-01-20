陸總人口13.8億 年增809萬人

據大陸國家統計局網站消息，2016年年末中國大陸總人口13億8271萬人，比2015年末增加809萬人。全年出生人口1786萬人，死亡人口977萬人，人口自然增長率為5.86‰，比上年提高0.9個千分點。

中新社報導，大陸國家統計局統計，2016年年末中國大陸總人口(不包括香港、澳門、臺灣及海外華僑人數)138271萬人，比上年末增加809萬人。全年出生人口1786萬人，比上年多增131萬人，人口出生率為12.95‰；死亡人口977萬人，人口死亡率為7.09‰；人口自然增長率為5.86‰，比上年提高0.9個千分點。

從性別結構看，男性人口70815萬人，女性人口67456萬人，總人口性別比為104.98(以女性為100)。從年齡構成看，16周歲以上至60周歲以下(不含60周歲)的勞動年齡人口90747萬人，占總人口的比重為65.6%；60周歲及以上人口23086萬人，占總人口的16.7%；65周歲及以上人口15003萬人，占總人口的10.8%。從城鄉結構看，城鎮常住人口79298萬人，比上年末增加2182萬人，鄉村常住人口58973萬人，減少1373萬人，城鎮人口占總人口比重(城鎮化率)為57.35%。

全國人戶分離人口(即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口)2.92億人，比上年末減少203萬人，其中流動人口2.45億人，比2015年末減少171萬人。年末全國就業人員7億7603萬人，其中城鎮就業人員4億1428萬人。

(旺報)