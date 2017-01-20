寒假不無聊 博物館尋寶夢起跑

社教機構及文化機構寒假的博物館尋寶夢活動起跑。（教育部提供）

教育部與文化部在寒假規劃「博物館尋寶夢」活動，邀請民眾往來國立社教機構與文化機構，尋找博物館寶藏，藉由探索典藏品、書籍與展覽的意義、故事，豐富年節與寒假生活，並且深刻體驗自然奧秘與人文智慧。

博物館的典藏品、書籍與展區保存人類社會共同的回憶與故事，訴說人類共同走過的足跡，更描繪生活環境豐富的自然、文化、藝術與科學進步的圖記，因此，每一個典藏品、書籍或展覽都是令人驚喜的「寶物」。

教育部所屬國立社教機構提供28件寶物，設計有趣的尋寶活動，例如國立臺灣科學教育館配合特展規劃「仿生-創作家」、「60展品大搜尋」等尋寶活動。國立自然科學博物館提供「澎湖古象」、「水運儀象臺」與「大王魷魚」3項寶物。

國立科學工藝博物館最新、最夯的3項寶物「愛麗絲」、「幸福車站」和「植物工坊」均為創新主題展示。國立海洋生物博物館提供「雀斯派倫特費雪的秘密」、「鯨典館」與「白鯨」等3項寶物，傳遞環境保育的重要性。民眾拍照上傳各館FB即可獲贈精美博物館限量寶典。

為引導民眾發掘各館所的寶藏，教育部與文化部聯合發行「博物館尋寶夢-尋寶手冊」，並舉辦集戳章贈好禮、Line貼圖免費限量下載、臉書集氣等活動，歡迎民眾踴躍參與。

(中時)