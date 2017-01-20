領回祖靈耕種地 原民：總算有歸屬感
屏東縣春日鄉今早辦理土地分配抽籤，158筆土地讓具有與土地傳統淵源關係的七佳部落居民，以抽籤方式領九雅住段林業用地，還給原民土地外，還能領每公頃3萬元的禁伐補償，順利領到土地的鄉民感動的說，感謝祖靈，回鄉終有歸屬感。
原住民族從1987年間興起的「還我土地運動」，近年在屏東縣也激起波波漣漪，除不久前泰武鄉有200多人領到土地權狀，今則輪到春日鄉，上午於七佳村文康中心，舉辦漏報增編原住民保留地，久雅住段林業用地土地分配抽籤作業。
「這是遲來的土地正義。」春日鄉鄉長柯自強表示，從開放民眾申請，到調閱戶籍資料審查2次該戶是否與這片土地具傳統淵源關係，最後核定有227人符合資格，讓獲這片先民打獵、農耕土地的原民能代代相傳。
首波抽籤約200公頃的158筆林業與42筆農牧用地，而領到林業用地的原民，每年每公頃可得3萬元的禁伐補償，柯自強說，還給原民土地中，不少路不通、坡又抖，不適合開發，未來影響原有生態情形少，旨在落實正義。
而在台北工作的七佳居民田平福，特地南下400多公里，最後幸運抽中土地，他與親友們迫不及待地在門口舉杯慶祝，他感動的說，祖先活動、耕種地點被國家徵收後，家人都心灰意冷，現國家還予他們，感受到自己跟祖靈站在同一塊土地上，讓返家路途增添歸屬感。
(中時)
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