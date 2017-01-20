古天樂為劉德華祈福 曝童年險被馬蹄爆頭

古天樂祈禱劉德華早日康復。（圖／中時資料照片）

古天樂分享童年險被馬蹄爆頭經驗。（圖／取自古天樂微博）

天王劉德華日前驚傳拍廣告時馬匹失控，不慎摔下遭重踩導致骨盤撕裂傷，消息傳開，第一時間引來不少星友關心、慰問，而曾和劉天王有多次合作的男神之一古天樂，今(20日)早也在微博替華仔祈福，並自曝童年時差點被馬腳爆頭，幸好力道不大，否則後果不堪設想。

古天樂今在微博表示，昨參加活動時，被記者問到有無跟馬共處的相關經驗，他想起小時父親帶他騎馬，豈料馬兒拍照時被閃光燈嚇到，當場將古天樂摔在地上，馬蹄更直接踩到他頭，「幸好只是輕輕一踏，我完全沒受傷」。

古天樂長大後，在人氣頗旺的電視劇《尋秦記》也跟馬匹交過手，但當時的馬很乖巧，所以拍攝中沒發生什麼事，他最後更表示：「無論如何，希望不會再有同類事件發生，希望劉德華能早日康復！」

(中時電子報)