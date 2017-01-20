景美調車場公宅交通改善預算遭刪 議員批不負責
北市府於文山區景美女中調車場基地，規畫396戶公共住宅，不過當地居民因交通疑慮反彈，都市發展局原承諾會開通樟新街63巷紓解交通，工務局也配合編列1.4億的開闢、補償費，未料此筆預算卻被刪除。議員簡舒培批評，都發局當時未積極捍衛預算，不僅對地方失信，更讓工務局背黑鍋。
占地約1448坪的景美調車場基地，周邊都是住宅區。都發局先前2次舉辦公聽會時，居民認為設置公宅後，湧入大量人潮、車潮，恐對主要聯外的樟新街造成衝擊。都發局當時提出改善方案，會開通樟新街63巷後段，部分居民能理解，工務局也配合編列預算。
不過，工務局編列的土地、地上物補償費約1億4499元及新築工程約70.9萬卻在工務委員會時被議員質疑，是否不需要開闢也能興建，最後遭刪除。據悉，工務局相關人員對此事不滿，認為基於互助才配合編列預算，都發局卻未積極捍衛，反而「公親變事主」。
當地議員簡舒培認為，都發局代表於公聽會時，都已承諾要開闢道路來解決居民對交通疑慮，結果卻未考慮到街道有部分私有地有花圃。未料，都發局後竟說不需要開闢，此舉對當地居民毫無誠信，「連興建道路都搞不定，只會打包票以後有多少社福設施，要居民如何相信？」
都發局總工程司劉惠雯強調，此筆預算是都發局為設置公宅，才特別請工務局編列，強調2個局處是站在同條船上，否認未積極捍衛預算。她也表示，當地不論是否要蓋公宅，未來仍會開發，帶入人潮及車潮，本就有開闢道路需求，今年該基地會進行規畫設計，會與工務局再接再厲，明年繼續編列預算，將道路開通。
(中時)
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