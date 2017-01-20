白鯧每公斤3200元高價 春節後回穩

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嘉義縣東石魚市場拍賣的白鯧，每公斤已喊到新台幣3200元高價，不少家庭主婦認為「太離譜了」；東石魚市場表示，農曆春節後，價格才會回穩。（吳純裕提供）中央社記者黃國芳傳真 106年1月20日

嘉義縣東石魚市場拍賣的白鯧，每公斤已喊到新台幣3200元高價，不少家庭主婦認為「太離譜了」；東石魚市場表示，農曆春節後，價格才會回穩，屆時品嚐較划算。

嘉義縣東石魚市場今天表示，18日標得魚貨的魚市場承銷人共標得2尾、各重約2公斤的大白鯧，每公斤拍賣價都是3200元，拍賣價格相當高，以現在1顆10元的高麗菜換算，可購買320顆。

東石魚市場指出，這2尾高價的大白鯧是1名魚市場老顧客標購，準備作為農曆過年團圓飯的菜餚，才會喊到3200元高價。

許多家庭主婦聽到大白鯧喊到如此高價，都認為「太離譜了」，根本就買不下手。

東石魚市場認為，農曆春節前的白鯧價格創高價，不過，春節結束後，大約是大年初五，每公斤拍賣價應該就會低於1500元，甚至更便宜，屆時品嚐會更划算。1060120

(中央社)