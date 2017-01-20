男宅屋內種大麻 警稱置身森林

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航警局20日宣布破獲一名男子涉嫌在住宅房間內架設溫室，利用水耕法技術栽種大麻，整間屋子布滿大麻成株，讓執勤的員警形容，彷如進入「大麻森林」。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月20日

航警局20日宣布破獲一名男子涉嫌在住宅房間內架設溫室，利用水耕法技術栽種大麻，整間屋子布滿大麻成株，讓執勤的員警形容，彷如進入「大麻森林」。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月20日

航警局20日宣布破獲一名男子涉嫌在住宅房間內架設溫室，利用水耕法技術栽種大麻，整間屋子布滿大麻成株，讓執勤的員警形容，彷如進入「大麻森林」。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月20日

(中央社記者邱俊欽桃園機場20日電）航警局今天宣布破獲一名男子涉嫌在住宅房間內架設溫室，利用水耕法技術栽種大麻，整間屋子布滿大麻成株，讓執勤的員警形容，彷如進入「大麻森林」。

警政署航空警察局逮捕在台中市國強街一處住宅內栽種大麻的31歲廖姓男子，並查扣大麻活株79株、調溫器、高壓鈉燈、增酸劑等栽種證物。

航警局表示，部分不肖之徒為牟取暴利，鋌而走險，以購得的大麻種子自行栽種販售。為斷絕大麻在市場供應鏈的源頭，航警局會同台北市政府警察局內湖分局共組專案小組，積極偵辦。

警方表示，男子任職一家電子煙專賣店員工，之前在北部夜店曾接觸過大麻，認有暴利可圖，因此異想天開，意圖自行種植來販售牟利，於是從網路學習大麻種植技術及自國外網站購得大麻種子後，在住宅房間內自行架設溫室種植大麻，讓走進屋內的警方形容，彷彿置身於「大麻森林」。

男子為求能夠在春節前順利脫手，還從宮廟求來發財金紅包袋，但仍難逃法網。男子在接受調查後，被依違反毒品危害防制條例，移送檢方偵辦。1060120

(中央社)