神回應天菜都入題 學測國文鄉民感溫馨
學測國文科出現許多生活化題目，寶可夢、瑯琊榜入題不稀奇，甚至有一整題都在考網路新興用語，包括「囧」、「天菜」、「神回應」等，讓網路世代感到溫馨。
補教國文老師唐文分析，出題者以網路用語，考學生用學理分析語言現象，相當有創意，「這種題目只有年輕人才會，老一輩或是比較少上網的人，可能答不出來。」
學測國文科多選題第22題，要考生閱讀一整篇文章，再填入敘述正確的選項。文章中非常認真地解釋各種新興用語，例如「秒殺」形容掃奪之快，「神回應」形容答覆之妙，「天菜」指無法抗拒的傾慕對象。
除了解釋，文章中還分析新興用語的類別，包括從外來語進入中文、富修辭趣味的新詞。其中又特別著重「囧」字，在古代是指「明亮」，但放到現代，卻因字形像張著口、皺著八字眉的臉，而出現完全不同的用法。
唐文表示，上述題目考的是用學理分析新的語言現象，正確答案應該是（C）和（E），其中「秒」和「神」的用法就是誇飾無誤。而「囧」原本只是從字型而來，卻恰好可用音近的「窘」字來聯想。
唐文表示，今年國文科命題整體來說「中規中矩」，但考試最終還是要跟生活結合，第22題做了最好的示範，以前也考過「ORZ」等。出題者的用意是告訴學生，學國文是很實用的。1060120
(中央社)
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