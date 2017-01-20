交接後只有6小時 川普搬家動員百人
美國總統當選人川普（Donald Trump）就職典禮過後，首度以總統名義踏進白宮住處時，應該會有「家的感覺」，因為有近百名人員替他打點搬家一切事宜。
川普的衣物將整齊掛放在衣櫥內，廚房也會存放他最愛的美食，窗戶將洗得一乾二淨，地毯經過吸塵器清潔後，也將一塵不染，或許還會換上全新地毯迎接他到來，所有臥室與浴室內的床單、毛巾也將一併換新。
與一般人搬家的景象完全不同，在這裡，你不會看見大大小小裝滿物品或半空的箱子散落四處。
說到這，川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）得感謝將近100名管家、女侍、水電工，以及其他清潔人員，他們在川普宣誓就職到就職遊行結束之前只有6個小時，把總統歐巴馬一家留下的所有痕跡統統抹乾淨，讓川普有「家的感覺」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）與美聯社報導，白宮前首席門房華特斯（Gary Walters）說：「多年來，我都說這是場規劃完善的混亂。」華特斯曾替4任總統監督管理搬進、搬出等程序。
這波「混亂」將於歐巴馬及川普離開白宮，並前往就職典禮後展開，不過早在去年11月大選結束後，白宮首席門房便開始與川普團隊聯繫，協調美國新第一家庭的搬家事宜。（譯者：中央社周莉芳）1060120
(中央社)
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