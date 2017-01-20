免簽效應 泰國赴台觀光客超標

政府推動新南向政策，去年8月給予泰國民眾赴台觀光免簽證待遇，去年共有19萬餘人次，超過預期18萬人次赴台觀光，泰國旅遊業者今年將強力推廣台灣旅遊。

泰國旅遊協會副會長鄭楚錦表示，去年8月開始，泰國民眾免簽證前往台灣旅遊的詢問度就非常高，市場熱度都未停止，泰國全年有19萬5640人次前往台灣觀光旅遊，比往年都高，尤其是8月免簽之後盛況更是空前，從他過去舉辦台灣產品說明會也可看出端倪。

他說，以往在泰國舉辦台灣旅遊產品說明會，最多有50-60家業者參與，今年預估100家，結果來了120家業者，今年泰國民眾出國旅遊強勢商品就是台灣加上日本，只要航空公司機位配合和免簽措施持續，預估今年36萬人次的目標可以達成。

泰國民眾很重視跨年活動，鄭楚錦表示，多年前就推出到台北101跨年倒數的旅遊團，每年報名都是秒殺，去年更採取包機方式，有500多人搭乘包機到台灣參加跨年倒數活動。跨年活動在台灣許多地方都有舉辦，應好好包裝運用。

他希望今年台灣來泰國推廣旅遊活動要更活潑一些，包括各縣市政府或主題樂園，甚至是公營機關，都將自己的特色展現出來，購物是許多泰國旅客到台灣重要目的之一，優質商品如球鞋和進口商品最受到歡迎，可以打造一個比香港更具有魅力的購物地點。

其他如溫泉和美食料理，都要設法讓泰國民眾知曉，另外中南部也有很多旅遊資源，如彰化的大佛、南投的中台禪寺和高雄佛陀紀念館是與泰國有著相同的佛教文化，另外台南的美食和奇美博物館等，都可以好好包裝。

在泰國人民心中如神如父一般尊崇的拉瑪九世王蒲美蓬過去與台灣關係良好，也曾經訪問台灣，中華民國政府也協助泰國皇家山地計畫，根除毒品改善農業，泰國觀光局已經著手包裝泰王蒲美蓬足跡旅遊行程，台灣也可以好好把握這個機會。1060120

(中央社)