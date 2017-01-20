學測國文作文 教師以高中生扮納粹為例

今年學測國文作文考「關於經驗的N種思考」，台北市教師團隊表示，題目「易寫難攻」，不易拿高分，可用美國總統川普等政治素人或光復高中生扮納粹來舉例。

今年學測國文引導寫作題幹敘述，「有經驗」或「沒經驗」其實各有利弊；是利是弊，是阻力是助力，端看事件的性質、 事態的發展或當事人如何看待……而定；至於「好經驗」或「壞經驗」，或許也存在著不同的意義與影響，要求考生以「關於經驗的N種思考」為題，結合事例與看法撰寫文章。

協助審題的高中教師表示，引導寫作貼近考生生活經驗，考生可由自身學習或社團經驗下手，闡釋面向可包括經驗的有無、好壞，由此產生利弊得失的思辨，展開各種不同的思考面向。

台北市高中國文科教師團隊表示，學測國文選擇題和非選擇題明年將分開考，但今年作文題目又回到以往傳統出題方式，題目要求結合舉例和看法，文中必須舉例、說明自己的看法，考生可反思關於經驗的傳統看法，發展自己獨特的看法。

至於引導寫作的取材，國文科教師團隊建議，可從新聞事件、科技、生活經驗等發想，國內外很多政治素人引起旋風，如美國新上任的總統川普，可以探討為何選民要投給他們，也可以從光復高中學生扮納粹事件，省思人民是否從歷史中學到教育和經驗。

國文科教師團隊表示，就算沒有看新聞或接觸時事的考生，也可以從生活經驗、校園生活中取材，例如輸給一個成績、表現本來不如自己的人，或是自己程度很好卻意外落敗，探討這種經驗是好是壞，如果不懂得學習可能就是壞經驗，若能從中學到教訓可能就變成好經驗。

國文科教師團隊指出，經驗的有跟無、好跟壞其實沒有定論，而是看事件的性質、發展和看待角度，但建議考生舉例時能兼顧不同層次；整體而言，作文題目對考生來說應該不難發揮，預估分數可能普遍會比去年提升，不過題目「易寫難攻」，要拿高分並不容易。1060120

(中央社)