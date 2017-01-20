韓美日舉行飛彈預警聯合演習

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南韓海軍當局今天透露，韓美日3國將於今天起至22日舉行飛彈預警演習（Missile Warning Exercise)，共同應對北韓射彈威脅。

南韓聯合新聞通訊社報導，此次演習是繼去年6月和11月後，第3次舉行，旨在增強探測和追蹤北韓飛彈的能力。

據報導，北韓已完成發射洲際彈道飛彈（ICBM）的準備工作，因此，韓美日3國在演習中，將進行針對ICBM探測和追蹤的訓練。

演習將想定北韓發射飛彈，參演3國分別出動1艘神盾艦參與演習，包括南韓「世宗大王號」、美國「斯特蒂姆號」、日本自衛隊「霧島號」。1060120

(中央社)