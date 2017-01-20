機捷何時通車 桃捷24日宣布

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機場捷運何時通車，桃園市政府今天中午表示，將於1月24日宣布試營運1個月的規劃方案，以及正式通車的時間。

桃園市政府表示，機場捷運履勘小組的8項營運前改善事項完成後，交通部才能核定營運許可，將於1月24日宣布試營運1個月的規劃方案，以及正式通車的時間。

對於機捷通車的不同說法，桃園市府表示，因為機捷通車前有1個月的試營運期，目前暫定於農曆春節後、元宵節前啟動，因此正式通車時間不會落在2月10日。1060120

(中央社)