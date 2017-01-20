國1彰化路段事故 塞車逾5公里

國道1號南下193.3公里處彰化路段，20日中午12時多發生連環事故，國道警方目前封閉全線車道排除事故，呼籲駕駛人改道。（國道警提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 106年1月20日

國道1號南下193.3公里處彰化路段，今天中午12時多發生連環事故，國道警方目前封閉全線車道排除事故，呼籲駕駛人改道。

一輛拖板車中午行經國道1號南下193.3公里處突然失控，擦撞一輛槽罐車，接著又撞擊一輛拖板車，兩輛拖板車翻覆，兩名駕駛受傷送醫，載運塑膠粒的槽罐車左側車身遭擦撞，駕駛無傷；事故造成塞車約5公里，警方排除事故，並呼籲改道王田交流道下國道或改駛國道3號。1060120

(中央社)