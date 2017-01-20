武界召開部落會議 代表性遭質疑

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武界部落召開部落會議，但遭族人質疑不代表部落。（廖肇祥攝）

為解決濁水溪上游河床，一線天丶巴庫拉斯河床外地觀光車輛造成破壞問題，武界部落召開部落會議。（廖肇祥攝）

為解決濁水溪上游河床，一線天丶巴庫拉斯河床外地觀光車輛造成破壞問題，武界部落召開部落會議，多位布農族氏族代表與會，但因部落村民參與人數有限，一開始多位族人質疑代表性問題，並直接陳述，此會是座談會，不具決策效力。

(中時)