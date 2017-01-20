高雄楠梓凌晨槍擊 疑牽涉前鎮海產店糾紛
高雄市楠梓區德中路今（20日）凌晨2時，兩派人馬在道路衝撞並開槍砸車，雖然現場沒發現有人員傷亡，但子彈亂飛打破一家超商的玻璃窗。警方從現場遺留的一輛毀車輛研判，潘姓車主就是4個小時前發生在前鎮區海產店衝突槍擊的當事人之一，可能是發生糾紛雙方撂人談判不攏，才砸車開槍洩憤。
警方表示，高市前鎮區草衙二路一家海產店昨天晚間10時許，店內客人因細故打架，還有有人開槍2槍，其中1顆子彈擊中59歲洪姓老闆左臂，兩派打架人馬中，呂姓男子也被打到顱內出血昏迷，分別被送醫急救。警方據報趕到，打架開槍的嫌犯已分別逃逸。
不料，今天凌晨2時許，楠梓區德中路又發生槍擊事件。這次是兩派人馬，分別集12輛車及7輛車談判，沒想到談判不攏，於是雙方開車衝撞，衝突中有人開槍，現場陷入一陣混亂後，大夥作鳥獸散。
警方趕抵現場後，找到5顆彈殼，其中有制式、改造、信號彈，據現場在超商吃宵夜的目擊者描述，雙方先是「碰」的一聲，隨後就像放鞭炮一樣，大約開了10多槍，其中有子彈還打到超商玻璃窗，破了一個洞，他們嚇都嚇死了。
警方表示，根據現場遺留的轎車查證，車主竟是4個小時在前鎮海產店發生槍擊糾紛的當事人之一，所以兩起槍案，應該是糾紛延續，正傳訊相關當事人調查中。
(中時)
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