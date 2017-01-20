宏都拉斯貿易逆差大 恐影響幣值

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宏都拉斯中央銀行官員表示，宏都拉斯的貿易逆差情況嚴重，恐將造成宏國貨幣兌美元貶值。

根據央行統計，去年截至10月份，宏都拉斯的出口總額為32億2020萬美元，比2015年同期減少了1億3220萬美元；其中以農產加工品占總額的52.7%和製造品（24.4%）為大宗。

另一方面，宏都拉斯在這10個月的進口總額達到73億1840萬美元。並因此造成宏國40億9820萬美元的貿易逆差。

美國是宏都拉斯最主要的貿易夥伴，對美出口占宏國出口的37.5%，而自美進口則占宏國總進口的34.1%。

央行總裁包提斯塔（Manuel de Jesus Bautista）提出警告表示，在收支極度不平衡的情況下，宏都拉斯不能再繼續進口飲水、洋蔥、蕃茄和一切自己可以生產的貨品了。1060120

(中央社)